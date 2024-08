Sergio: «Lazio? Impressionato dalla scelta di Baroni. Ecco cosa penso di Castellanos». Le parole dell’ex calciatore

Intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, l’ex terzino della Lazio Raffaele Sergio ha parlato della scelta di Baroni e di alcuni giocatori biancocelesti. Di seguito le sue dichiarazioni:

PAROLE – «Sono rimasto molto impressionato dall’idea di prendere Baroni. Una scelta positiva, coraggiosa, Lui è una persona per bene, arrivato in ritardo in una piazza importante che si è meritato. Castellanos? Non sono meravigliato. Ho sempre pensato avesse grande qualità: ha la cattiveria giusta, è giovane e secondo me quest’anno per lui può essere decisivo. A doppia cifra può arrivarci a occhi chiusa. Lazzari? È un giocatore ricco di qualità, molto importante, che ha grande tecnica e velocità. La Lazio sotto l’aspetto della qualità deve far crescere i suoi giovani, che sono buoni. Quasi tutti mi hanno fatto un’ottima impressione. A me piace l’andazzo che si è creato: poche parole, tanta umiltà, vedo un ambiente positivo».