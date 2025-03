Serafini non ha dubbi sulla corsa Champions: le parole

Serafini non ha dubbi sulla corsa Champions League: «Saranno queste qui le prime quattro a fine stagione». Le sue dichiarazioni

Luca Serafini, giornalista e scrittore di fede rossonera, ha rilasciato un’intervista in esclusiva a MilanNews24. Di seguito le sue parole sulla corsa Champions, che vede anche la Lazio coinvolta.

SERAFINI – «L’Inter è la squadra più forte, la più quadrata, la più equilibrata e la più continua, anche se a volte ha qualche passaggio a vuoto. Il grande alleato del Napoli è la stanchezza è il logorio tra Champions e Coppa Italia. Ad aprile ci sono due derby che sono impegnativi per l’Inter dal punto di vista fisico e psicologico. Conte è sempre stato bravo per tarare la preparazione per avere lo sprint finale. Può essere che questo calo sia stato studiato a tavolino. L’Atalanta ha accusato troppi passaggi a vuoto. In questo momento direi 55% Inter e 45% Napoli. Le prime quattro sono quelle di adesso».

