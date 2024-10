Sepe, alla Lazio come terzo: la rivelazione del portiere

Sepe, ai microfoni di Radio Serie A, ha fatto una rivelazione sulla sua scelta di andare alla Lazio nell’estate 2023

Luigi Sepe, attuale portiere della Salernitana ed ex terzo portiere della Lazio, ha commentato la sua scelta di trasferirsi in biancoceleste. Per lui nessuna presenza in Serie A, ha svelato un retroscena sul suo trasferimento.

LE PAROLE – «Fare il terzo portiere alla Lazio? Non era una cosa preparata. Ero andato alla Lazio perché ho avuto alcune discussioni con alcune persone. Non sapevo di fare il terzo altrimenti non ci sarei andato ma anche la Lazio non lo pensava»