Sepe su Gila: «Può giocarsi la Champions da protagonista: è un ragazzo eccezionale»

Napoli sempre più forte su Gila, le parole di Sepe sul possibile trasferimento dalla Lazio del difensore centrale iberico

Il centrale spagnolo Mario Gila è uno dei nomi più chiacchierati della sessione estiva di mercato. Il suo contratto con la Lazio è in scadenza al 30 giugno 2027 ed è per questa ragione che il centrale rimane al centro dell’interesse del Napoli, deciso a rinforzare la difesa in vista della nuova stagione e della prossima Champions League.

Il club biancoceleste ha ribadito a Gattuso l’intenzione di trattenere il giocatore salvo offerte eccezionali, rendendo il possibile trasferimento uno dei temi più seguiti del mercato italiano e internazionale.

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Sepe sull’interesse del Napoli e la conoscenza della città

L’ex portiere della Lazio, Luigi Sepe, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ha commentato il profilo di Gila e il possibile approdo a Napoli:

GILA – «Non ti nascondo che qualche mese fa Mario Gila è stato anche a Napoli. Non per questioni di mercato, ma ha visitato la città con la sua fidanzata, Eleonora, quindi conosce già qualcosa di Napoli». «Mario è un ragazzo eccezionale. Secondo me Napoli deve fare un investimento importante, ma è un giocatore che merita tutti i soldi che pagherebbero».

CHAMPIONS LEAGUE – «Per Mario sarebbe un passo avanti incredibile e potrebbe giocarsi la Champions da protagonista. È quello che merita perché negli ultimi anni ha dimostrato di essere un giocatore fenomenale. Martusciello e Sarri dicevano: ‘Questo diventerà presto un giocatore eccezionale’. Può adattarsi a tutti i ruoli della difesa, da terzino a centrale, che resta il suo ruolo principale. È rapido, determinato, sa giocare a calcio ed è concentrato per tutti i novanta minuti della partita».

L’esperienza in biancoceleste: crescita e conferme

Arrivato alla Lazio il 12 luglio 2022 dal Real Madrid per una cifra intorno ai 6 milioni di euro, Gila si è progressivamente affermato come elemento di rilievo nel reparto difensivo biancoceleste. Nella stagione d’esordio ha fatto il suo debutto in Serie A, subentrando ad Alessio Romagnoli nella partita contro la Sampdoria, e ha collezionato diverse presenze sia in campionato sia nelle competizioni europee, incluse le fasi della Champions League.

Con la Lazio ha sviluppato continuità di rendimento, diventando titolare sotto la guida di Maurizio Sarri e successivamente consolidando il ruolo nella rosa titolare, mostrando progressi tattici e maturità difensiva. È anche andato a segno in Serie A e ha disputato partite europee, dimostrando di sapersi integrare in più contesti di gioco. Rimane quindi in dubbio il so futuro, con tante squadre interessate a strappare un talento che è esploso con la maglia biancoceleste.