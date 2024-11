Semplici non ha dubbi: «La Lazio è una bellissima realtà quest’anno e Baroni sta facendo un grande lavoro»

Semplici, l’ex tecnico di Cagliari e Spal esprime il suo parere sulla Lazio rilasciando delle belle considerazioni anche su Baroni

PAROLE – La Fiorentina e la Lazio sono le sorprese più belle. I biancocelesti dopo le cessioni importanti si sono dimostrati all’altezza, faccio i complimenti a Baroni per il lavoro eccellente che sta svolgendo. La Fiorentina era partita in una situazione particolare di non troppa fiducia, ma può accadere quando si cambia un allenatore… Con i rientri dei calciatori infortunati i viola hanno cambiato marcia e stile di gioco, così la classifica gli sorride