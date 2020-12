Semplici: «Lazzari ha fatto tantissima strada. Fares si farà valere»

Semplici, ex tecnico della Spal, ha parlato di Lazzari e Fares, cresciuto nel club estense. Le parole sui due giocatori della Lazio

Ai microfoni di Tmw Radio, Semplici, ex tecnico della Spal, ha parlato dei suoi ex giocatori ora alla Lazio, Lazzari e Fares.

«A Lazzari auguro di poter dimostrare che sa giocare anche in una difesa a quattro. Sicuramente ora si esprime meglio a tutta fascia, ma nelle sue corde secondo me ha la possibilità di imparare a giocare a quattro dietro, e questo potrebbe permettergli di entrare in pianta stabile nel giro della Nazionale. Di strada ne ha fatta tantissima, e si sta confermando con grande merito. Ho avuto il piacere di allenare anche Fares, che è pure più giovane e sono convinto saprà farsi valere. Una soddisfazione per me che li ho allenati in passato».