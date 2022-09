Sebastiani difende Immobile: «Come si può sottovalutare questo campione?»

Daniele Sebastiani difende Ciro Immobile. Il presidente del Pescara ha tessuto le lodi del bomber della Lazio

Il presidente del Pescara, Daniele Sebastiani, ha parlato di Ciro Immobile per i microfoni di Serieanews.com. Ecco le sue parole:

«Fa sempre piacere pensare che un campione d’Europa come Immobile sia nato e sia stato forgiato calcisticamente a Pescara. Parliamo di un grande giocatore e di un grande uomo. Proprio non riesco a capire come un campione simile, che ha segnato ovunque e che è uno dei migliori cannonieri in circolazione, sia sempre sottovalutato. Non ne capisco il motivo. Per me è tra i giocatori italiani più forti degli ultimi 10 anni. Le critiche mosse ad Immobile in Nazionale sono ingiuste e inspiegabili. Fa 30 gol ogni anno, per quale motivo si deve criticare un campione così? Purtroppo in Italia si tende ad enfatizzare chi fa la metà di Ciro… Ogni anno, invece, Immobile si riconferma ed è la cosa più difficile. Eppure viene sempre messo sul banco degli imputati. È incomprensibile».