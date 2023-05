Scuola calcio Lazio, l’Under 9 di Proni conquista la medaglia d’oro. I giovanissimi aquilotti mettono in bacheca un altro trofeo

Sui propri canali ufficiali la Lazio ha comunicato l‘Under 9 guidata dall’allenatore, Proni, ha vinto il Torneo “La nostra Serie A – Memorial Alessandro Montanari”. Di seguito il comunicato:

COMUNICATO– «I giovanissimi aquilotti della Scuola Calcio biancoceleste mettono in bacheca un altro trofeo. Domenica 15 maggio allo Stadio ‘Magli’ di Molinella (Bologna) si è disputato il Torneo “La nostra Serie A – Memorial Alessandro Montanari”, riservato alle Scuole Calcio (Primi Calci) dove hanno partecipato Lazio, Bologna, Spal, Torino e Sassuolo. I giovanissimi aquilotti classe 2014 allenati dal tecnico Andrea Proni si sono aggiudicati la kermesse facendo rientro nella Capitale con la medaglia d’oro. Esordio vincente per i biancocelesti che battono la Spal con il risultato di 2-0 grazie alle reti di Febbraro e Marcus. La seconda sfida contro il Sassuolo viene vinta dai neroverdi per 1-0, unica sconfitta della giovanissima squadra di mister Proni. La Lazio però si rialza subito e ritrova la vittoria contro i pari età del Bologna: ai biancocelesti è sufficiente il gol di Febbraro per superare i padroni di casa. Nell’ultimo incontro della manifestazione, i capitolini vincono anche contro il Torino, grazie al solito Febbraro. In quel di Bologna i giovanissimi aquilotti dell’Under 9 di Andrea Proni si fanno valere e, grazie al primo posto della classifica, la Lazio si aggiudica il Torneo ‘La nostra Serie A – Memorial Alessandro Montanari’»