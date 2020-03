Bombardini: «La Lazio avrebbe potuto vincere lo Scudetto. Alla ripresa…»

Serrata e senza esclusione di colpi. La lotta Scudetto non è mai stata così avvincente: il commento di Bombardini sul campionato e la Lazio

L’ex giocatore Davide Bombardini, intercettato da Mediagol.it, ha commentato la lotta Scudetto e la fetta di campionato giocato prima dello stop:

«Una lotta che non è mai stata aperta ed avvincente come quest’anno. So che Lotito è molto inca**ato, poiché la Lazio era in forma smagliante ed in questa stagione avrebbe anche potuto vincere il titolo, però, personalmente, ritengo che la Juventus rimanga la favorita perché a lungo termine i bianconeri sono la compagine più forte e che dà più garanzie, però nel calcio nulla è scontato. Tra l’altro, quando e se si riprenderà il campionato, sarà tutta una questione di forma fisica, mentalità e voglia. Insomma, penso che alla ripresa chi riuscirà ad impattare al meglio il ritorno all’attività agonistica, sotto il profilo nervoso, fisico e motivazionale, tra Inter, Lazio e Juventus vincerà lo Scudetto».