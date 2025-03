Scudetto 1915, Mignogna parla del titolo non assegnato

Scudetto 1915, l’avvocato Mignona rilascia alcune dichiarazioni parlando del famoso scudetto non assegnato alla Lazio e si esprime cosi a riguardo

Ai microfoni di Goal di Notte ha parlato l’avvocato Mignona il quale torna sul caos relativo allo scudetto del 1915, che vede coinvolta la Lazio. Ecco cos ha detto a riguardo

PAROLE – Ci vorrebbe veramente poco per definire queste battaglie che darebbero anche un senso più bello allo sport. La vicenda dello Scudetto 1915 in particolare è stata pubblicata su tutti i giornali italiani ed esteri, si sa che quello Scudetto non fu mai veramente assegnato al Genoa, abbiamo provato che la Lazio fu campione del centro-sud, il Genoa fu reso d’ufficio campione del Nord e non si giocò la finale per la Grande Guerra. Cosa ci vuole a sanare tutto con un ex aequo che sarebbe la soluzione Olimpica per eccellenza?