Sconcerti: «Tempo effettivo anche in Serie A? Molto pericoloso»

Maurizio Sconcerti ha parlato a TMW Radio dell’introduzione del tempo effettivo in Serie A. Le sue dichiarazioni

I maxi recuperi visti al Mondiale in Qatar sono una assoluta novità nel nostro calcio. Secondo il volere di Collina, il tempo effettivo sarà presto introdotto anche in tutti i campionati nazionali. Questo il pensiero di Sconcerti ai microfoni di TMW Radio.

PAROLE – «Si sta andando nella direzione del tempo effettivo. Viene recuperato tutto il tempo non giocato, credo che la FIFA abbia voglia di tempo effettivo come nel basket, altrimenti non ci sono spiegazioni. E’ questa la strada, senza una vera norma, lasciando tutto alla discrezione dell’arbitro. Lo considero molto pericoloso, basti pensare a certe cose in un campionato come il nostro. O si dichiara che il tempo deve essere effettivo, o non si può lasciare così la situazione. Se cambiano i risultati in quei minuti sarebbe un problema. Il tempo effettivo non sarebbe uno scandalo, ma serve una regola. Capisco che si vada incontro alle esigenze della modernità, ma il calcio cambia così».