Sconcerti: «Roma? Grandi acquisti per arrivare poi sotto la Lazio»

Mario Sconcerti ha analizzato il campionato della Roma ai microfoni di TMW Radio, ridimensionando di molto il valore della squadra giallorossa.

CAMPIONATO – «Un giudizio alla stagione? Se devo pensare solo al cammino in campionato, non ho visto grandi progressi. Ci sono stati giocatori nuovi nella Roma ma solo due hanno inciso: Abraham e Rui Patricio. Vedo un gioco poco migliorato e un uomo (Mourinho, ndr) che ha fatto di tutto e di più, prima dimezzando la sua rosa e poi prendendo giocatori che non ha usato a gennaio, per poi arrivare comunque sotto la Lazio. La Roma ha bisogno di 2-3 interventi importanti e in questo momento è giustamente sesta».