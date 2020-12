Mario Sconcerti, giornalista e opinionista, commenta il momento della Lazio dopo il passaggio del turno in Champions League

Intervenuto ai microfoni di Tmw Radio, Mario Sconcerti ha parlato del momento della Lazio dopo il passaggio del turno in Champions League.

«Spero si possa rivedere la migliore Lazio. Per me è sempre favorita contro qualunque avversaria in Italia, se sta bene. Se vuole entrare tra le prime quattro deve avere più continuità, perché lì davanti cominciano ad esserci squadre più pronte e devi batterle».