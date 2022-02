Sconcerti: «Lazio, ormai è tardi per la qualificazione in Champions»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Mario Sconcerti ha analizzato ai microfoni di TMW Radio la sconfitta della Lazio contro il Napoli. Le sue parole.

«Adesso gli azzurri sono in testa. Sia la Lazio che il Napoli hanno fatto una buona partita, sinceramente pensavo ad un pareggio. Prendere gol al 94’ è una seccatura. Si sta avvicinando la Juventus che potrebbe insidiare le prime. Non credo nello scudetto, ma la Juve mette ansia a tutti. Non ho mai pensato che la Fiorentina potesse lottare per la Champions, penso che sia tardi sia per i Viola che per le romane».