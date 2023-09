Scomparsa Napolitano, Lotito e Romagnoli alla Camera Ardente: i dettagli

Scomparsa Napolitano, ieri presenti alla Camera Ardente dell’ex Presidente della Repubblica Lotito, Romagnoli e non solo: i dettagli

Come riferito dal Corriere dello Sport, nella giornata di ieri alcuni esponenti della Lazio, tra cui Lotito, Romagnoli, Fabiani e Provedel, si sono recati in Senato alla Camera Ardente di Giorgio Napolitano, ex Presidente della Repubblica (per due mandati) e grande tifoso biancoceleste scomparso pochi giorni fa all’età di 98 anni.

Il presidente della Lazio all’uscita non ha voluto rilasciare dichiarazioni ma ha lasciato un messaggio sul registro delle condoglianze così come i due calciatori biancocelesti. I funerali si svolgeranno oggi in forma laica.