Hanno Detto
Scamacca svela: «Giocavo in strada con i ragazzi della mia età. Poi sono passato al Fidene, Cisco Roma, Lazio e Roma»
Scamacca racconta il proprio percorso da sogno passato dai campetti di provincia fino al grande traguardo della Serie A: le parole
L’attaccante dell’Atalanta Gianluca Scamacca ha raccontato ai microfoni di Radio Serie A il suo lungo percorso calcistico, partito dai campetti del quartiere e passando per i settori giovanili di Fidene, Cisco Roma, Lazio e Roma. L’intervista ha messo in luce la determinazione e la passione che hanno caratterizzato ogni tappa della sua crescita calcistica.
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Le parole del centravanti dell’Atalanta sui propri sogni
PRIMI PASSI – «Sin da quando ero bambino sapevo che un giorno sarei arrivato a giocare con i grandi in Serie A, l’ho sempre saputo dentro di me».
SVILUPPO – «Nel mio quartiere guardavo da piccolo le partite della Roma, e giocavo in strada con i ragazzi della mia età. Poi sono passato al Fidene, Cisco Roma, Lazio e Roma. Il calcio è passione, vita e anima: passa dall’astratto al concreto».
AMBITO – «Il mio sogno è vincere un campionato con una squadra che mi ha accolto e cresciuto fin da quando ero piccolo. Per me il punto d’arrivo è sempre qualcosa che non è ancora stato raggiunto: un obiettivo da inseguire e superare, cercando ogni volta di fare sempre di più».
Le considerazioni di Scamacca e come raggiungere quegli obiettivi
Scamacca evidenzia così l’importanza di perseverare e puntare sempre più in alto, mostrando come la determinazione e la passione siano state i veri motori del suo percorso, dalla strada fino alla Serie A, pronto a lasciare il segno con l’Atalanta e a inseguire nuovi traguardi nella sua carriera.
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