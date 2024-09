Scaloni: «Castellanos si muove bene. Può portare quelle che serve alla Nazionale argentina». Le parole del CT

Intervenuto in conferenza stampa, l’allenatore dell’Argentina Lionel Scaloni ha parlato dell’attaccante della Lazio Valentin Castellanos. Queste le sue dichiarazioni:

PAROLE – «È stato selezionato più volte, ma non è arrivato. In assenza di Leo e Angel, avevamo bisogno di forza in attacco, di incontrare persone di buon livello e che non conoscevamo, e lui soddisfa queste condizioni. Si muove bene, gioca bene la palla e può portarci qualcosa».