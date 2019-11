FORMELLO – Radu è di nuovo in campo. Ritorno dalla nazionale per Milinkovic e Strakosha

Formello, Stefan Radu rientra in gruppo insieme a Luis Alberto. Strakosha, Milinkovic e André Anderson di ritorno dalla nazionale

Si riaprono le porte del campo centrale di Formello dopo due giorni di riposo. Alle 15:30 è iniziato l’allenamento dei biancocelesti e si rivedono anche Stefan Radu e Luis Alberto. Il numero 10 infatti era rimasto ai box da giovedì scorso per un affaticamento mentre per Radu non ci sono più problemi dopo la lesione muscolare al flessore sinistro. Previsti domani in Paideia invece i controlli per Marusic, ancora fermo per uno stiramento. Dopo le delusioni in nazionale, si rivedono anche Strakosha, Milinkovic e André Anderson sul campo da gioco. Solo scarico in palestra per gli altri cinque nazionali, tra cui Immobile e Acerbi. Per vedere il gruppo al completo di deve attendere massimo dopodomani. In programma per domani mattina la ripresa degli allenamenti.

