Sassuolo, ripresa degli allenamenti per i neroverdi – Le ultime

Sassuolo, la squadra neroverde è tornata ad allenarsi in vista della sfida casalinga contro la Lazio di Sarri

Archiviata la sconfitta in trasferta contro la Fiorentina, il Sassuolo è tornata ad allenarsi per preparare la sfida casalinga contro la Lazio. Dionisi ha fatto svolgere alla squadra inizialmente il consueto riscaldamento, per poi successivamente dedicarsi a esercitazioni tattiche e lavoro in palestra.

L’allenamento si è concluso con una partitella a campo ridotto. A riportarlo è il sito ufficiale del Sassuolo