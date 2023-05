Sassuolo, rifinitura per i neroverdi di Dionisi in vista della Lazio

Sassuolo, alla vigilia della sfida in trasferta contro la Lazio di Sarri le ultime dal centro sportivo dei neroverdi

Archiviata la vittoria contro l’Empoli, il Sassuolo domani torna in campo per sfidare la Lazio di Sarri ferita ma vogliosa di riscatto dopo le sconfitte contro Torino e Inter. I neroverdi prima della partenza per la capitale, si sono allenati nel consueto allenamento di rifinitura pre gara.

Dionisi per il match di domani, deve rinunciare a Pinamonti e Maxime Lopex squalificati, mentre sono da valutare le condizioni di Muldur e Tressoldi.