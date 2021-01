Sassuolo, Obiang: «Contro la Lazio potevamo fare di più»

Le parole di Obiang per i microfoni di Sky Sport, dopo la sconfitta del Sassuolo contro la Lazio all’Olimpico

Il Sassuolo torna a casa sconfitto. A piegare la squadra di De Zerbi, le reti di Milinkovic e Immobile dopo il momentaneo vantaggio di Caputo. Ma se il tecnico dei neroverdi si dice comunque soddisfatto, Obiang lascia trapelare un po’ di rammarico. Ecco le sue parole a Sky Sport, nel post partita:

«Oggi sono mancati i centimetri, in certi momenti potevamo fare di più e il centimetro che ha fatto la differenza è sul gol di Immobile. Siamo lì, vicini a quelle squadre che ci stanno davanti in classifica. Ci manca qualcosina per raggiungerle ma siamo vicini».