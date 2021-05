Sassuolo Lazio decisiva per l’Europa? Lo scenario

Sassuolo Lazio, in programma l’ultima giornata, potrebbe essere decisiva per il cammino europeo dei neroverdi. E non solo

In queste ultime giornate, più il recupero con il Torino, la Lazio si giocherà le ultime speranze Champions e per certificare, dal punto di vista aritmetico, la qualificazione in Europa. I biancocelesti però potrebbero essere artefici anche del destino altrui.

CALENDARIO LAZIO – Il pensiero va infatti all’ultimo turno, quando la squadra di Inzaghi affronterà il Sassuolo, ancora in gioco per un post in Europa League. I neroverdi puntano al settimo posto, in questo momento occupato dalla Roma. E, ironia del calendario, i giallorossi avranno il derby alla penultima giornata. Insomma, la Lazio può davvero essere giudice di questa lotta.