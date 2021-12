Sassuolo, con la la Lazio non ci sarà Djuricic

Verso Sassuolo-Lazio: i neroverdi nella sfida di domenica dovranno fare a meno di Djuricic. Ecco il report della seduta odierna

Mancano ormai soltanto due giorni a Sassuolo-Lazio. In casa neroverde proseguono i preparativi in vista del match contro i biancocelesti. in programma domenica alle 18.

Come evidenziato dalla seduta di oggi, Dionisi dovrà ancora una volta fare a meno di Djuricic. Infatti il centrocampista serbo è alle prese da circa un mese con un infortunio e ha svolto del lavoro differenziato. Il suo recupero è a dir poco improbabile.