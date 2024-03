Sassuolo Frosinone 1-0, crisi Di Francesco: ancora ko prima della Lazio

Sassuolo Frosinona 1-0, Ballardini batte Di Francesco e mette in crisi i ciociari, che alla prossima ospiteranno la Lazio

Cade ancora il Frosinone, sconfitto a Reggio Emilia dal Sassuolo nel match di Serie A in programma oggi alle 15. Decisiva la rete di Thorstvedt, che regala il primo successo a Ballardini.

Settima gara consecutiva senza vittoria per i ciociari, ormai sempre più in crisi. E alla prossima in calendario c’è il match casalingo contro la Lazio.