Sassuolo, Dionisi: «Scamacca? Oggi non merita i titoli sui giornali»

Alessio Dionisi, tecnico del Sassuolo, ha parlato dopo la sconfitta contro il Cagliari. Le sue parole su Gianluca Scamacca.

«Scamacca? Il suo primo avversario di oggi è stato se stesso. Poteva fare meglio, ma è un ragazzo giovane, sta trovando continuità, sta avendo numeri che non ha mai avuto, ha qualità, ma oggi lui e gli altri non meritano i titoli che voi gli concedete perché non può bastare un mezzo campionato e ogni tanto sono in un ascensore. Il Cagliari ha messo la determinazione che noi non abbiamo messo e che l’Atalanta con noi aveva forse messo meno. Se i ragazzi fanno una prestazione positiva e un’altra sottotono la responsabilità è mia».