Sassuolo-Cremonese 3-2, Bajrami in extremis condanna i lombardi

Sassuolo-Cremonese, termina con una vittoria della squadra di Dionisi il primo posticipo del lunedì grazie alla rete siglata da Bajrami

Termina 3-2 la sfida del Mapei Stadium tra Sassuolo e Cremonese, con i neroverdi che in extremis si aggiudicano il match grazie alla rete di Bajrami al 92′. La formazione di Dionisi prende inizialmente il largo con le reti di Laurientè e Frattesi, la Cremonese non si da per vinta e trova il pareggio in rimonta con la doppietta di Dessers.