Sassuolo, Berardi salta la Lazio, infortunio per Bourabia

Secondo Sky Sport per Domenico Berardi la situazione si complica. L’esterno neroverde del Sassuolo ha riportato una lesione distrattiva ai flessori della coscia destra, che lo terrà fermo ai box almeno per le prossime 3 settimane, rientroprevisto per i primi di febbraio. Il numero 25 salterà gli ottavi di Coppa Italia, nonché Parma, Lazio e Cagliari in campionato. Fuori causa per il match con i capitolini anche Mehdi Bourabia, che ha accusato un risentimento muscolare alla coscia sinistra.