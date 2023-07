Sarzanini: «Castellanos? È molto simile a Immobile». Il giornalista presenta il fresco acquisto della Lazio

Ai microfoni di Lazio Style Channel, il giornalista sportivo Enrico Sarzanini ha detto la sua sul mercato della Lazio. Le sue parole:

PAROLE– «Castellanos? È un giocatore da scoprire, fa al caso della Lazio. È molto simile a Immobile, attacca la profondità, fisicamente è molto rodato, punta sempre la porta e quando si trova a 15 metri dalla porta tira sempre. È molto giovane e soprattutto ha la garra argentina, che alla Lazio serve come il pane. Ha carattere, non si fa passare la mosca per il naso, è riuscito a segnare quattro gol al Real Madrid e poi con Immobile potrà soltanto migliorare. Èun calciatore che calza a pennello nello scacchiere di Sarri. Dovrà ovviamente ambientarsi, ma avendo giocato nella Liga, che è ormai un campionato molto competitivo, non credo avrà problemi. Tra l’altro è un giocatore indicato dal mister, non è uno sconosciuto. Oggi mi sento ottimista sull’acquisto di Castellanos. I tifosi sono un po’ preoccupati non vedendo operazioni, per questo la riunione di oggi è un’iniezione di fiducia ».