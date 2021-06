Sarri vuole tenere Milinkovic. Vanja e il Torino intanto...

Vanja Milinkovic Savic è vicinissimo al rinnovo triennale con il Torino: i dettagli sull’accordo con la società granata

Il Torino è vicinissimo all’accordo con Vanja Milinkovic Savic per rinnovare il contratto con il portiere. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Torino avrebbe trovato la soluzione per prolungare per altri tre anni il rapporto col gigante serbo.

Il Torino potrebbe puntare su di lui come primo portiere qualora non dovesse proseguire il rapporto con Sirigu. Per il ruolo di secondo si fa il nome di Mirante. Con la probabile permanenza di Sergej, i fratelli Milinkovic continueranno così a militare in Serie A.