Sarri vs Mourinho, il derby e quella rissa sfiorata in Premier League VIDEO

Sarri e Mourinho tornano ad affrontarsi domani nel derby della Capitale. Nel 2018 i due avevano sfiorato la rissa in Premier League

Era il 20 ottobre 2018 e Stamford Bridge si giocava Chelsea-Manchester United. Maurizio Sarri a guidare i Blues da una parte, Josè Mourinho in panchina per i Red Devils dall’altra. Il punteggio è di 2-1 in favore del portoghese, ma al 96′ arriva il pareggio di Ross Barkley, che scatena la gioia del collaboratore di Sarri, Marco Ianni, reo di aver esultato in faccia allo Special One.

La reazione del tecnico ex Inter è furibonda, prova ad avvicinarsi alla panchina del Chelsea venendo bloccato. Nel post partita i due tecnici si chiariranno, evitando così ulteriori polemiche. Domani i due torneranno ad affrontarsi da allenatori, stavolta in una sfida più accesa di quella del 2018. Si prevedono scintille.