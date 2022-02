Sarri e i troppi alibi alla squadra: senatori della Lazio preoccupati

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Dopo i risultati negativi, Sarri ha spesso dato tanti alibi alla squadra. Una situazione che preoccupa alcuni senatori della Lazio

Dopo ogni sconfitta, e non solo, Maurizio Sarri ha sempre difeso la squadra dando la colpa anche ai tanti impegni ravvicinati. Parole, però, che potrebbero essere controproducenti per i biancocelesti.

Come riportato da Il Messaggero, infatti, i senatori della Lazio sarebbero preoccupati dagli alibi di Sarri dato che una parte della squadra si starebbe convincendo di non essere in grado di giocare ogni tre giorni.