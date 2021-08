Sarri torna a Empoli: tanta emozione ma anche molta voglia di fare bene

Sarri torna a Empoli: quella di stasera non è e non sarà mai solo una partita di calcio per il tecnico toscano

La gara di questa sera tra Empoli e Lazio non sarà la classica gara coi tre punti in palio per Maurizio Sarri. Il tecnico torna in quella che è stata la sua per tre anni.

Nel 2013-2014 infatti l’ex Napoli colse una straordinaria promozione e nella stagione successiva esordì per la prima volta nella massima serie. Tanta commozione dunque e grande gioia per un gradito ritorno ma con l’obiettivo chiaro di tornare dal Castellani con 3 punti vitali.