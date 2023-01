Sarri-Tare, scintille Champions: Lotito chiamato a decidere

Scintille tra Sarri e Tare sull’obiettivo Champions League: le tensioni tra i due non si placano e Lotito è chiamato a scegliere

Il botta e risposta Sarri–Tare delle ultime 48 ore è solo l’ultimo episodio di un rapporto che stenta a decollare e che anzi sembra ridotto ai minimi termini. Come riporta Il Messaggero, nella conferenza stampa pre Sassuolo-Lazio, il tecnico aveva dichiarato come l’eventuale conquista del quarto posto, l’ultimo utile per l’approdo in Champions League, avrebbe avuto del miracoloso.

Assolutamente contrario il DS che ieri, a pochi minuti dalla sfida, ha ribadito come la Champions sia l’obiettivo dichiarato della società. Lo scambio di vedute ha mostrato ancora una volta un’incompatibilità caratteriale e calcistica tra i due. In mezzo c’è Lotito che ha promesso il rinnovo a Tare, in scadenza a fine stagione, senza ancora averglielo mai sottoposto. Tra l’altro il patron sulla questione europea sembra essere d’accordo con il suo DS. I prossimi mesi saranno quelli delle decisioni definitive.