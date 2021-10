Sarri-Tare, colloqui fitti al Bentegodi: e ai giocatori...

Fitti colloqui allo stadio Bentegodi tra Sarri e Tare: e arriva anche una pesante bordata ai giocatori dopo il pesante ko

Una sconfitta pesante che non può passare inosservata. Ed ecco che, dopo Verona-Lazio, al di là del ritiro, in casa Lazio i punti e gli aspetti da chiarire sembrano esser tanti.

Ed ecco che, come rivelato da Il Messaggero, mister Sarri al Bentegodi avrebbe colloquiato in modo fitto con Tare. La sensazione sembra essere quella che alcuni giocatori non servano alla causa, mentre altri paiono aver perso le motivazioni. «Chi vuole sposare il progetto resti o altrimenti fra due mesi può andar via», avrebbe tuonato il tecnico. Per gennaio, il piano potrebbe esser persino quello di chiedere uomini meno forti, purché aggrediscano. Ma di tempo ne manca tanto.