Sarri sotto la Curva Nord dai suoi tifosi: lo scatto della società FOTO

La Lazio ha dedicato un post social al suo allenatore, Maurizio Sarri, che ieri a fine partita è andato sotto la Curva Nord

La Lazio ieri sera è uscita tra gli applausi dei suoi tifosi, che hanno capito come i biancocelesti ce l’hanno messa tutta per staccare il pass ottavi dell’Europa League.

Applausi meritati sia per i giocatori che per Maurizio Sarri, il quale a fine partita si è recato sotto la Curva Nord ad applaudire i tifosi, come testimonia lo scatto social del club capitolino.