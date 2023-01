Sarri sfida il Sassuolo: c’è un tabù da sfatare

La Lazio di Maurizio Sarri si appresta ad affrontare il Sassuolo domenica alle 12:30: il tecnico deve sfatare un particolare tabù

Dopo l’unico punto conquistato tra Lecce ed Empoli, la Lazio di Maurizio Sarri si appresta a far visita al Sassuolo nella trasferta di domenica alle 12:30.

Il tecnico ha incontrato 15 volte i neroverdi in carriera collezionando 4 vittorie, 6 pareggi e 5 sconfitte. La particolarità è che Sarri non ha mai battuto il Sassuolo al Mapei: tra due giorni l’occasione per sfatare il tabù. Lo riporta Il Messaggero.