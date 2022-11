Sarri, sconfitta che fa riflettere ma il bilancio resta positivo: zona Champions alla portata

La Lazio di Sarri che ha perso contro la Juventus è parsa lontana parente di quella delle ultime uscite: il bilancio però è soddisfacente

Riflessioni sì ma niente drammi. La brutta sconfitta rimediata ieri sera dalla Lazio con la Juventus nell’ultima giornata di Serie A prima della sosta in Qatar non cancella l’ottimo percorso fatto dai biancocelesti di Sarri in queste prime 15 giornate.

Immobile e compagni sono infatti quarti con 30 punti a pari merito con l’Inter e hanno vinto 3 scontri diretti su 5: Inter, Atalanta e Roma le vittime. L’altra sconfitta, oltre a quella di ieri contro la squadra di Allegri, è arrivata con l’inarrestabile Napoli di Spalletti. La zona Champions resta alla portata. Servirà lo stesso importante rendimento per riuscire a centrarla.