Sarri, nelle stracittadine il trend è positivo

Sarri ha un trend più che positivo nelle stracittadine. A dirlo sono i numeri e i precedenti del tecnico della Lazio

La cabala e la sorte è un qualcosa che nel derby comunque conta. E allora ecco che non può non esser detto che Maurizio Sarri ha un trend più che positivo nelle stracittadine.

Infatti, come sottolineato da Il Corriere della Sera, il tecnico biancoceleste ne ha vinti sette su dieci, tenendo conto delle sue esperienze con Chelsea e Juventus. Con i londinesi di derby in Premier ne ha giocati 10, vincendone 7 e perdendone 2. Per di più ha eliminato il Tottenham in EFL, ma soprattutto ha vinto l’Europa League superando l’Arsenal.

Un trend che è stato confermato anche in Italia: doppia vittoria con la Juventus contro il Torino è vittoria all’andata. Un qualcosa a cui aggrapparsi, soprattutto se si crede a cabala e superstizione.