Sarri: «Ritiro? Per me una c****a pazzesca

Durante la conferenza stampa, il tecnico ha espresso il suo parere su un eventuale ritiro per la squadra

Nella conferenza post Inter Lazio, è stato chiesto a Maurizio Sarri se fosse il caso di organizzare un ritiro per la squadra biancoceleste.

Ecco la risposta secca del tecnico

LE PAROLE- «Come diceva Fantozzi, per me il ritiro è una cagata pazzesca. Se poi i ragazzi ci vogliono andare, va bene. Ma giocando tre partite in sei giorni ci saremo praticamente sempre. Se valesse il discorso del ritiro, il Perugia sarebbe andato in Champions per 15 anni di fila»