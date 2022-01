Sarri rispolvera Radu: l’esperto difensore può tornare molto utile

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Radu ha giocato una grande partita contro l’Inter e sembra essere tornato prepotentemente nel novero di scelte di Maurizio Sarri

Stefan Radu si sta riprendendo la Lazio. Dopo un inizio di stagione praticamente da separato in casa, con Sarri che non lo ha mai preso in considerazione se non nella disfatta di Verona dello scorso ottobre, è tornato titolare nell’ultima del 2021 contro il Venezia e domenica sera contro l’Inter, sostituendo Acerbi.

Come riporta il Corriere dello Sport, i numeri sottolineano una prova di livello: 3 palloni recuperati e 36 passaggi riusciti, dietro solo a Marusic e Luiz Felipe. Sono poi 417 le presenze di Radu con la Lazio, mai nessuno come lui mentre in Serie è sul podio dietro a Chiellini (565) e Magnanelli (474).