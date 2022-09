Sarri, rischio squalifica per il gesto a Marroccu: oggi la decisione del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo si pronuncerà oggi sul gesto di Sarri a Marroccu durante Lazio-Verona: per il tecnico rischio squalifica

Quella di oggi sarà una giornata molto importante in casa Lazio. Il Giudice Sportivo infatti prenderà una decisione in merito al gesto di Sarri nei confronti di Marroccu durante Lazio-Verona di domenica pomeriggio.

Nonostante il chiarimento tra i due, a fine partita l’arbitro Irrati li ha convocati nello spogliatoio. Non è ammessa la prova tv quindi eventuali provvedimenti dipendono dal referto dell’arbitro o da segnalazioni degli ispettori federali: la Procura potrebbe chiedere una multa o una squalifica. Intanto il tecnico ha patteggiato per le frasi post Napoli: 4mila euro di multa per il toscano. Lo riferisce il Corriere dello Sport.