Ghersini non fermato dall’AIA: la reazione di Sarri

Maurizio Sarri è rimasto stupito in negativo per la decisione dell’AIA di non fermare Ghersini dopo Lazio-Torino

In casa Lazio ha creato grande stupore in negativo la decisione dell’AIA di non fermare l’arbitro Ghersini dopo la pessima direzione di gara in Lazio-Torino.

Sarri in particolare si è detto meravigliato della scelta: l’allenatore sperava che la scelte sbagliate contro il Torino portassero ad una sospensione. Lo riporta Il Messaggero.