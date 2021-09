Sarri, la rabbia come un’arma per il pronto riscatto

Sarri e la sua Lazio cercano il riscatto in Europa League dopo la sconfitta contro il Milan e tutte le polemiche

Una vera e propria furia ieri Sarri in conferenza stampa. L’allenatore della Lazio non ha proprio digerito le due giornate di squalifiche arrivate dopo i fatti di Milan-Lazio e ha minacciato di agire per vie legali.

Ma ecco che, come sottolineato da Il Messaggero, la rabbia potrebbe diventare un’arma di riscatto. Questa sera, in quel di Istanbul, la squadra biancoceleste è chiamata a un pronto riscatto dopo la netta sconfitta maturata a Milano La speranza è che la strigliata post Milano è stata assimilata e che l’atteggiamento torni a essere quello visto contro Empoli e Spezia.