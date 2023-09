Sarri col problema difesa: il tecnico è convinto di una cosa. Spunta il retroscena sulla Nazionale

Maurizio Sarri deve risolvere il problema difesa per la Lazio: il tecnico è convinto di una cosa relativa alla Nazionale

Le prime gare della Lazio hanno mostrato una fragilità difensiva allarmante con 7 gol presi nelle prime 4 partite di campionato.

L’intero pacchetto arretrato deve dunque ritrovare la solidità dello scorso anno che è valsa il secondo posto finale. Tuttavia, come riporta Il Messaggero, Sarri è convinto che il gelo ricevuto in Nazionale da Romagnoli, Casale e Provedel (non tenuti in considerazione per le due gare con Macedonia del Nord e Ucraina) hanno minato l’umore e le certezze dei tre pilastri difensivi.