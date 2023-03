Sarri pensa al derby: presa un’importante decisione

Maurizio Sarri, nonostante il doppio impegno con Bologna e AZ, pensa già al derby: squadra in ritiro dal giorno precedente

Il derby del prossimo 19 marzo tra Lazio e Roma sarà uno spartiacque importante nella stagione dei biancocelesti per quanto riguarda la corsa Champions. Nonostante i due precedenti impegni con Bologna e AZ, Sarri, come riferisce Il Messaggero, sta già pensando alla stracittadina.

Il tecnico avrebbe infatti deciso di portare la squadra in ritiro dal giorno precedente alla sfida: un modo per compattare l’ambiente in vista di una gara delicatissima da giocare con ogni probabilità senza Ciro Immobile.