Sarri, patto con i giocatori: in testa solo la Champions

La ripartenza è sempre più vicina ed ecco che la Lazio di Sarri avrà in mente solo un obiettivo: la Champions League

La Lazio oggi tornerà in campo e quelli che aspettano i biancocelesti saranno cinque giorni impegnativa prima del giorno di riposo del primo gennaio. Ed ecco che dietro l’angolo, come sottolineato da Il Messaggero, potrebbe esserci un patto tra Sarri e i suoi giocatori.

L’obiettivo prefissato, com’è fin troppo chiaro, è centrare la qualificazione in Champions. Dalla partita con il Lecce non saranno più ammessi errori, con la sconfitta con l’Almeria che ha fornito allo staff tecnico del materiale su cui lavorare, in primis le disattenzioni difensive. Insomma, la solidità del reparto va ritrovata, perché è fondamentale per arrivare tra le prime quattro.