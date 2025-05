Sarri Milan, pista inaspettata per la panchina: può spuntarla l’ex Lazio per un motivo. Le ultime novità

Il Milan potrebbe considerare Maurizio Sarri come nuovo allenatore per la stagione 2025/2026. L’ex tecnico di Lazio, Napoli e Chelsea è un profilo interessante per i rossoneri, soprattutto dopo le sue esperienze vincenti come lo Scudetto con la Juventus e l’Europa League con il Chelsea.

Sarri è attualmente libero dopo le dimissioni dalla Lazio nel marzo 2024 e sta aspettando la chiamata giusta per tornare ad allenare ad alti livelli. Il Milan, che deve ripartire e puntare in alto, potrebbe essere la squadra ideale per lui.

La decisione definitiva dipenderà dalla nomina del nuovo direttore sportivo e dall’approvazione di Furlani. Lo riporta calciomercato.com.