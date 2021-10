Sarri e quella mentalità ancora da costruire: quante similitudini con Napoli

Sarri e Lazio: una mentalità che è ancora tutta da costruire. E poi c’è quella similitudine con il suo Napoli…

La sconfitta di Bologna è stato frutto di un blackout che nessuno si sarebbe mai aspettato, in primis Maurizio Sarri. Ed è per questo che, subito dopo il fischio finale, c’è stato un confronto nello spogliatoio. Il terzo impegno in una settimana e la stanchezza non può certo diventare un alibi. E secondo il mister diventa tutto una questione di mentalità.

Come evidenziato da Il Corriere dello Sport, questa si costruisce con i risultati e con la continuità di quest’ultimo. Un problema che il tecnico ha già vissuto in quel di Napoli. Perché se alla Juventus e e al Chelsea, la mentalità vincente era un qualcosa di assodato, in casa partenopea le similitudini con quanto accaduto domenica, ma in altre occasioni nel recente passato biancoceleste possono esserci. Il pensiero va al famoso episodio dello scudetto perso in albergo, con la sconfitta a Firenze, arrivata dopo il trionfo in casa della Juve. Situazioni e clima diverso, ma forse servirebbe trovare un obiettivo stagionale per dare l’anima in ogni partita. Queste due settimane serviranno anche a capire ciò.