Sarri nel pre partita: «Si va dentro e si gioca! Maldini è un libro da scrivere in questo ruolo. Sull’obiettivo…»

Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, è intervenuto nel pre partita del match valido per la 26a giornata di Serie A 2025/26 contro il Cagliari. Le sue parole rilasciate ai microfoni di DAZN:

OTTIMISMO – «Si riparte bene, si va dentro e si gioca. Ho chiesto ai ragazzi di ripetere la prestazione con l’Atalanta e di omettere gli errori di superficialità».

OBIETTIVO – «Dal primo giorno abbiamo detto che non c’è chance di andare in Europa, è necessario fare un buon finale di stagione».

MALDINI – «Il ragazzo ha grandi qualità, è veloce e con doti fisiche. E’ un libro da scrivere in questo ruolo!».