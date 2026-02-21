Hanno Detto
Sarri nel pre partita: «Si va dentro e si gioca! Maldini è un libro da scrivere in questo ruolo. Sull’obiettivo…»
Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ha parlato nel pre partita del match della 26a giornata contro il Cagliari di Fabio Pisacane. Le dichiarazioni
Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, è intervenuto nel pre partita del match valido per la 26a giornata di Serie A 2025/26 contro il Cagliari. Le sue parole rilasciate ai microfoni di DAZN:
OTTIMISMO – «Si riparte bene, si va dentro e si gioca. Ho chiesto ai ragazzi di ripetere la prestazione con l’Atalanta e di omettere gli errori di superficialità».
OBIETTIVO – «Dal primo giorno abbiamo detto che non c’è chance di andare in Europa, è necessario fare un buon finale di stagione».
MALDINI – «Il ragazzo ha grandi qualità, è veloce e con doti fisiche. E’ un libro da scrivere in questo ruolo!».
