Hanno Detto

Sarri nel pre partita: «Si va dentro e si gioca! Maldini è un libro da scrivere in questo ruolo. Sull’obiettivo…»

Published

3 ore ago

on

By

Sarri
Dc Roma 31/08/2025 - campionato di calcio serie A / Lazio-Hellas Verona / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: Maurizio Sarri

Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ha parlato nel pre partita del match della 26a giornata contro il Cagliari di Fabio Pisacane. Le dichiarazioni

Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, è intervenuto nel pre partita del match valido per la 26a giornata di Serie A 2025/26 contro il Cagliari. Le sue parole rilasciate ai microfoni di DAZN:

Calciomercato Lazio LIVE: Maldini e la sua crescita costante in biancoceleste

OTTIMISMO – «Si riparte bene, si va dentro e si gioca. Ho chiesto ai ragazzi di ripetere la prestazione con l’Atalanta e di omettere gli errori di superficialità».

OBIETTIVO – «Dal primo giorno abbiamo detto che non c’è chance di andare in Europa, è necessario fare un buon finale di stagione».

MALDINI – «Il ragazzo ha grandi qualità, è veloce e con doti fisiche. E’ un libro da scrivere in questo ruolo!».

