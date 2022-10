Sarri ora sorride: la sua Lazio dà segnali di continuità

La Lazio di Sarri dà finalmente dei segnali di continuità. A dirlo sono i numeri di questa prima parte di stagione

La Lazio di Sarri dà finalmente dei segnali di continuità. A dirlo sono i numeri di questa prima parte di stagione.

Come sottolineato dal Corriere dello Sport, il progresso è davvero evidente. Sono 5 gol i gol subiti in 8 giornate. L’anno scorso ne aveva subito 13, segnando solo un gol in più (18 vs 17). Ma soprattutto a far sorridere il mister è la terza vittoria consecutiva, un traguardo mai raggiunto durante la sua gestione.